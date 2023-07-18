الكيلاني تشدد على سرعة إنجاز صيانة مركز جنزور لتأهيل المعاقين

القاهرة - بوابة الوسط

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، على ضرورة تنفيذ جميع مراحل صيانة وتطوير مركز جنزور لتأهيل المعاقين في الوقت المحدد حتى يتمكن من تقديم خدماته للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها الوزيرة، أمس الإثنين، إلى المركز حيث كان في استقبالها عميد بلدية جنزور، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية المكلف، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة، ومدير مكتب المشروعات بالوزارة، وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

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وشملت الجولة متابعة لعملية صيانة وتطوير المركز والتي تستهدف إضافة إلى زيادة سعته الاستيعابية، تجهيزه بالمعدات والأجهزة الخاصة بتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.

وقالت الوزارة إن استئناف عملية صيانة وتطوير المركز بعد توقف دام سنوات، يدخل ضمن برنامج «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بهدف تنفيذ واستكمال آلاف المشاريع في مختلف أنحاء البلاد.

من جولة الكيلاني التفقدية لمركز جنزور لتأهيل المعاقين، 17 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من جولة الكيلاني التفقدية لمركز جنزور لتأهيل المعاقين، 17 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من جولة الكيلاني التفقدية لمركز جنزور لتأهيل المعاقين، 17 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من جولة الكيلاني التفقدية لمركز جنزور لتأهيل المعاقين، 17 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من جولة الكيلاني التفقدية لمركز جنزور لتأهيل المعاقين، 17 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)