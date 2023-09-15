الكيلاني تناقش مع نائبة المبعوث الأممي تقديم الدعم النفسي للمتضررين من كارثة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون، كيفية تقديم الدعم النفسي للمتضررين من ضحايا العاصفة دانيال في المنطقة الشرقية.

وقالت منصة «حكومتنا» في منشور اليوم الجمعة، إن الاجتماع ركز على الآثار الاجتماعية لفاجعة الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

كما ناقش الطرفان تدريب وتأهيل العناصر التابعة للقطاع في مجالات تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والدعم الفني للاستجابة للطوارئ والأزمات، ومساعدة الأهالي المتضررين.

ضرورة تنسيق جهود المنظمات الدولية لإيصال الاحتياجات إلى المستحقين

وشددت الكيلاني على ضرورة تنسيق جهود المنظمات الدولية مع الجهات الحكومية لضمان وصول الاحتياجات إلى مستحقيها.

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حضر الاجتماع الخبير الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومدير مكتب المساعدات والشؤون الإنسانية، ومدير إدارة شؤون المرأة، ونائب مدير عام هيئة تشجيع الأسر المنتجة.