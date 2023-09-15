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تكالة يشكل لجنة لتقدير حجم الضرر في مدن الشرق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 06:50 مساء
تكالة يشكل لجنة لتقدير حجم الضرر في مدن الشرق
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (أرشيفية: مجلس الدولة)
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أعلن المجلس الأعلى للدولة اليوم الجمعة أن رئيسه محمد تكالة قرر تشكيل لجنة لدراسة أحوال المدن المتضررة من الفيضانات بالشرق الليبي وتقدير حجم الضرر بها.

يرأس اللجنة عضو المجلس عبدالكريم فرج، وعضوية كل من: حسن استيته، وخالد الناظوري، وصفوان المسوري، ورئيس الديوان خالد الغريب.

وتتولى اللجنة بالتنسيق لإيصال المساعدات التي خصصها المجلس للمدن المتضررة، مع تقديم تقرير يومي موجز وأسبوعي مفصل عما قامت به من أعمال، وفق القرار.

تكالة يطلب دعمًا روسيًا
قبل ذلك، طلب تكالة من روسيا المساعدة في التعامل مع آثار الفيضانات المدمرة خلال لقائه السفير الروسي لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين.

ونقلت السفارة الروسية عبر قناتها على «تليغرام» عن تكالة إشارته إلى أن «خدمات الإنقاذ الليبية لا تستطيع التعامل مع حجم الدمار».

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وأودت الفيضانات بحياة الآلاف من الضحايا، إذ قدر العدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بأكثر من 5300 حالة وفاة، وذلك صباح الأربعاء الماضي.

وحتى اللحظة لا يزال كثيرون مفقودين تحت الركام؛ فيما أرجعت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة الكارثة الطبيعية التي شهدتها المناطق الشرقية إلى الحرب والفوضى التي تعيشها البلاد منذ سنوات، بالإضافة إلى التغير المناخي الذي يقف وراء طوفان درنة الذي شرد 30 ألف شخص.

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