أحد أفراد فريق الإنقاذ الفرنسي: المشاهد في درنة مأساوية ومرعبة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

وصف أحد أفراد فريق الإنقاذ الفرنسي المشاهد في مدينة درنة بـ«المأساوية والكارثية»، وأيضا «المرعبة» في بعض الأحيان.

وقال موفد قناة «فرانس برس 24»، نقلا عن عضو الفريق الفرنسي، إنه رأى «جثثا تطفو على سطح المياه التي كانت متجمعة وسط المدينة، وجثثا أخرى على ضفاف البحر من جهة سد وادي درنة»، الذي دمرته السيول الناتجة من العاصفة «دانيال».

إنشاء مستشفى ميداني فرنسي في درنة

ووصل فريق الإنقاذ الفرنسي قبل يومين إلى درنة من أجل معاينة المنطقة، واختيار المكان الملائم لإنشاء مستشفى ميداني، وذلك في ظرف 24 ساعة، وفق موفد القناة.

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وسبق أن أعلن رئيس أركان القوات الجوية الفرنسية من قاعدة إيستر، الجنرال ستيفان، مغادرة أطقم إنقاذ إلى ليبيا، قائلا: «نحن ذاهبون ولا نعرف متى سنعود. الجيش الفرنسي سينسق مع السلطات في الموقع، والشيء المهم هو الذهاب إلى هناك، وسنجد أشخاصا هناك للتنسيق»، في إشارة إلى وجود سلطتين في الشرق والغرب.

لكن السلطات الفرنسية أوضحت أنها على اتصال بالأطراف الليبية جميعها، وأن الاستجابة الإنسانية تنسقها الأمم المتحدة، موضحة: «نحاول التنسيق مع أولئك الذين لديهم القدرة على التحرك على الأرض»، كما نقلت جريدة «لوموند» الفرنسية عن مصدر حكومي فرنسي، يعتقد أن المعسكرين الليبيين متفقان في الوقت الحالي على ضرورة مساعدة السكان على الرغم من خلافاتهما السياسية والأمنية.