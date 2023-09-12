«حكومة الوحدة» تخصص 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتخصيص 500 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي بهدف تغطية الأضرار في البلديات المنكوبة شرق البلاد.

ونص القرار رقم (560) الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»على أن يُخصم المبلغ المخصص من الباب الثالث للتنمية.

- «حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا

يأتي ذلك، بعدما قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تخصيص ملياري دينار لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، بهدف إعمار البلديات المنكوبة وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار شرق البلاد، بموجب القرار رقم (559) لسنة 2023.

كما كلف مجلس الوزراء صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار بالبلديات المنكوبة بالمنطقة الشرقية، وذلك «باستخدام المبالغ المودعة بحساباته بالباب الثالث في الأعمال الضرورية والعاجلة لصالح البلديات المنكوبة لإعادة الحياة اليومية بها بالتنسيق مع عمداء البلديات بالخصوص».