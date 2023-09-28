الكيلاني تبحث مع منسق «تيكا» التركية التعاون في دعم النازحين جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وفاء الكيلاني مع منسق وكالة التنسيق والتعاون التركية «تيكا» في ليبيا علي بجناكجيل العمل معا فيما يتعلق ببرامج دعم النازحين و الأسر المنتجة.

وبحث اللقاء سبل التعاون لتخفيف معاناة أهالي درنة جراء كارثة العاصفة «دانيال»، واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني يعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين الوكالة والوزارة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس.

- جامعات في البيضاء وبنغازي تفتح أبوابها للطلاب النازحين من درنة

- منظمة الهجرة تعلن تراجع عدد النازحين جراء «دانيال» إلى 40 ألفا

- حماد يوافق على تخصيص بدل إيجار للأسر النازحة جراء «دانيال»

- النائب العام: تحقيقات كارثة درنة تسير بوتيرة مكثفة وترتكز على تقارير هندسية

وأكدت الكيلاني مساعي الوزارة إلى توطيد العلاقه والتعاون المشترك مع الوكالة خصوصا في الأزمات، وما تمر به المناطق المتضررة من ظروف إنسانية صعبة تحتاج إلى تعاون دولي يخفف من أضرار الأزمة.