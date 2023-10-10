إعادة تشغيل محطة تحلية المياه في درنة بعد صيانتها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» اليوم الثلاثاء إعادة تشغيل محطة تحلية المياه بمدينة درنة بعد الانتهاء من صيانتها.

ونفذت فرق الصيانة من المهندسين والفنيين التابعين لشركة الزويتينة أعمال إعادة تأهيل المحطة، بعد توفير قطع الغيار اللازمة لتشغيلها من جديد، حسب بيان «أجوكو» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط شكلت لجنة طوارئ بقيادة رئيس مجلس إدارة «أجوكو» محمد بن شتوان، لتقديم الدعم ومساعدة مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت البلاد في العاشر من سبتمبر الماضي.

تضرر شبكة المياه في درنة

وقالت الشركة إن شبكات المياه ومساراتها في درنة تعرضت إلى أضرار بالفة جراء السيول الجارفة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة الطوارئ لمدة عام كامل في المناطق الشرقية التي ضربتها الفيضانات عقب ارتفاع عدد حالات التسمم بالمياه غير الصالحة للاستهلاك إلى 150 حالة، بحسب مدير المركز حيدر السائح، مشيرًا إلى تنويه المركز بعدم الاعتماد على مياه الشرب في درنة حاليًا والاعتماد على المياه المعبأة.