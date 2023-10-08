تحقيق لقناة «الوسط»: كارثة بيئية تهدد درنة بعد توقعات بتلوث المياه

القاهرة - بوابة الوسط

رصد تحقيق لقناة «الوسط» (Wtv) ملامح كارثة بيئية تهدد درنة بعد توقعات بتلوث المياه، بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلُّل الجثث، جراء السيول والفيضانات التي ضربت المدينة الشهر الماضي، حيث يسيطر حذر شديد على درنة المنكوبة خوفًا من ثقل محنة جديدة قد تكون آثارها صعبة على ليبيا، في ظل معاناة الجفاف وشح المياه.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة الطوارئ لمدة عام كامل في المناطق الشرقية التي ضربتها الفيضانات عقب ارتفاع عدد حالات التسمم بالمياه غير الصالحة للاستهلاك إلى 150 حالة، بحسب مدير المركز حيدر السائح، مشيرًا إلى تنويه المركز بعدم الاعتماد على مياه الشرب في المدينة حاليًا والاعتماد على المياه المعبأة.

حكومة حماد: الوضع تحت السيطرة

من جانبه، نفى وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد دومة، رصد أية حالة استخدمت مياهًا ملوثة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوضع تحت السيطرة حاليًا في مراقبة جميع مصادر مياه الشرب، منوهًا بأن الآبار لا تستخدم هذه الفترة بعد ثبوت تلوثها، والتركيز في المقابل على المياه المعبأة والمنقولة عبر الصهاريج.

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وبشأن استخدام مياه البحر، قال دومة في تصريح إلى قناة «الوسط» إن استخدام مياه البحر سيخضع لمراقبة إذا ثبت أن هناك أي تلوث داخل المياه التي تخضع للتحلية، أم أن البحر تخلص من التلوث سيُجرى استخدام المياه بالأحواض الخاصة بمحطة التحلية.

أخطر أنواع التلوث

من جانبه، قال رئيس المؤسسة الدولية للبيئة والتنمية المستدامة أسامة المسلاتي، إن تلوث المياه في درنة يحدث أولًا جراء خزانات الصرف الصحي، حيث تتسرب الملوثات مسافة متر واحد كل شهر، لكن خلال الفيضانات تتلوث المياه الجوفية، وهو أخطر أنواع التلوث.

وقسّم المسلاتي في تصريح إلى قناة «الوسط» التلوث إلى نوعين، أولًا التلوث الكيمائي والذي يحدث نتيجة وجود مواد كمياوية من المصانع، والثاني التلوث الميكروبي عن طريق مياه المجاري وهذه خطيرة جدًا، لأنه وسط مناسب لنمو البكتيريا والفيروسات والطحالب أحيانًا.