«الرقابة على الأغذية» يفحص مصادر المياه في درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

قام فريق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بجولة تفقدية لفحص الآبار الجوفية وخزانات المياه بدرنة وضواحيها، لقياس نسبة التلوث داخلها.

شملت الجولة مصادر المياه الجوفية، وإعادة سحب عينات من محطة درنة البخارية، وعينات من مياه البحر التي هي المصدر الرئيسي لتغذية المحطة.

وتأتي الجولة ضمن الحملات التفتيشية على مصادر المياه والغذاء والدواء في درنة والمناطق المجاورة لها والتي تقوم بها لجنة مكلفة من إدارة المركز.

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التحذير من شرب مياه الآبار الجوفية في درنة

وأمس الإثنين أعلن المركز عدم صلاحية مياه 7 آبار جوفية في مدينة درنة بعد إجراء تحاليل فورية لعينات منها عبر جهاز «إي إن- شور تاتش»، محذرًا من استهلاكها في الشرب.

كما حذر الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، من شرب مياه الآبار الجوفية في كل أنحاء درنة، إلى حين إعلان نتائج الفحص والتحليل للتأكد من سلامة المياه للشرب.

فريق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يزور الآبار الجوفية وخزانات المياه بمدينة درنة، الأحد 26 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)

فريق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يزور الآبار الجوفية وخزانات المياه بمدينة درنة، الأحد 26 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)

فريق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يزور الآبار الجوفية وخزانات المياه بمدينة درنة، الأحد 26 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)

فريق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يزور الآبار الجوفية وخزانات المياه بمدينة درنة، الأحد 26 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)