التومي: إجراء أكثر من 4600 تسوية مالية للعاملين بقطاع الإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، إجراء أكثر من 4600 تسوية مالية للعاملين بقطاع الإدارة المحلية وإحالته إلى وزارة المالية خلال شهر سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركته ومناقشاته، اليوم الإثنين، مع الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصرالدين المحتوت وغالبية أعضاء المجلس من عمداء البلديات، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الحكم المحلي، خلال فعاليات انعقاد مؤتمر المجلس الثاني للعام 2023.

أجندة المؤتمر الثاني لمؤتمر المجلس الأعلى للإدارة المحلية

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مناقشات جلسات اليوم الأول للمؤتمر تناولت 5 ملفات متعلقة بتنظيم وتطوير العمل بوحدات الإدارة المحلية، من بينها التعاون الدولي، والإيرادات الخاصة بأملاك الدولة، وتسوية الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بقطاع الإدارة المحلية، والإجراءات المالية لموظفي شركات النظافة، ومنح الحصانة القانونية لعمداء البلديات.

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وبشأن المناقشات حول التعاون الدولي، قالت وزارة الحكم المحلي إن المناقشات تناولت الملف من حيث آلية توزيع برامج ومشاريع التعاون المنفذة من طرف المنظمات الدولية، وذلك بشكل يحقق التوزيع العادل لتلك المشاريع على البلديات، ويضمن تنفيذها وتوزيعها وفق رؤية مدروسة تراعي مطابقة المشروع لأولويات واحتياجات البلديات، لتلافي ازدواجية تنفيذ المشاريع في بلديات محددة دون غيرها.

كما ناقش المشاركون خلال جلسات المؤتمر، «ملف الإيرادات الخاصة بأملاك الدولة الواقعة في نطاق البلديات وأيلولة تلك الإيرادات، بالإضافة إلى مناقشة ملف تسوية الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بقطاع الإدارة المحلية، إلى جانب التباحث حول ملف الإجراءات المالية الخاصة بموظفي شركات النظافة سابقًا، فضلًا عن التحاور حول موضوع منح الحصانة القانونية لعمداء البلديات».

التسويات الوظيفية والمالية للعاملين بقطاع الإدارة المحلية

وحول موضوع التسويات الوظيفية والمالية للعاملين بقطاع الإدارة المحلية، قال التومي «إن العمل جارٍ على قدم وساق في تسوية الأوضاع المالية والوظيفية لجميع العاملين بالقطاع»، مؤكدًا في هذا الصدد على إحالة ما يزيد على 4600 تسوية مالية إلى وزارة المالية خلال شهر سبتمبر المنصرم، وفق وزارة الحكم المحلي.

مشاركة التومي في مناقشات اليوم الأول للمؤتمر الثاني للمجلس الأعلى للإدارة المحلية للعام 2023. (وزارة الحكم المحلي)

إحدى جلسات اليوم الأول للمؤتمر الثاني للمجلس الأعلى للإدارة المحلية للعام 2023. (وزارة الحكم المحلي)