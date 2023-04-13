المجلس الأعلى للإدارة المحلية يناقش احتياجات المراكز الطبية في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية مع مسؤولي وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمناقشة احتياجات المراكز الطبية في البلديات.

وذكرت وزارة الحكم المحلي أن الاجتماع الذي عُقد أمس الأربعاء ركز على افتقار المراكز الطبية بالبلديات للمعدات والمستلزمات الطبية الخاصة بها ونقص المشغلات في مراكز غسيل الكلى.

نقاش حول ملف العلاج بالداخل والخارج

كما استعرض الاجتماع ملف العلاج بالداخل والخارج بالعمل على توفر مراكز صحية متخصصة، ورفع مستوى الكوادر الطبية، وتسهيل الإجراءات لمن يتطلب علاجهم بالخارج، فضلًا عن النقاش حول ضرورة صيانة المعدات، وحل الأزمات التي تواجه مرضى غسيل الكلى.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين المسماري، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وقالت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى مراجعة تضمين احتياجات البلديات ضمن خطط عمل الوزارات والأجهزة التنفيذية وأيضاً من أجل معالجة المختنقات التي تواجه البلديات وتقع ضمن اختصاصات الوزارات والأجهزة التابعة لها.

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وضع المستشفيات القروية النائية محل بحث

كما تركز النقاش على وضع المستشفيات القروية النائية، التي تحتاج للعناصر الطبية وسيارات الإسعاف، وشدد عمداء البلديات على أن يجري توصيل حزمة الخدمات الصحية الأولية إلى أقرب نقطة للمواطن، وألا تكون إلا عن طريق البلديات وليس بترفيع المراكز الصحية إلى مستشفيات قروية.

وقال المسماري إنه استمع لملاحظات العمداء، مضيفاً أن تلك الملاحظات ستوضع من ضمن أولويات الوزارة عند التنفيذ.

جانب من اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلي مع مسؤولي وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، 12 أبريل 2023 (وزارة الحكم المحلي)