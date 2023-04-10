الغاوي يبحث مع أعضاء مجلس الإدارة المحلية المشروعات التنموية في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي مع أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية المشروعات التنموية في البلديات التي تشرف على تنفيذها الوزارة والأجهزة التابعة لها.

جاء ذلك في اجتماع أمس الأحد بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة، ووكيل الوزارة لشؤون الإعمار، وبعض مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، والأمين العام لمجلس الإدارة المحلية، ومديري الإدارات بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وتناول الاجتماع مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي، ومشروعات الإسكان المتوقفة والآلية المتخذة بشأنها، وأيضا حصرها ونسب الإنجاز بها والتنسيق مع البلديات لتحديد ذات الأولوية بينها.