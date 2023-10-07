  • Alwasat News
Atwasat

عقيلة يبحث مع السايح آخر مستجدات العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 08:09 مساء
عقيلة يبحث مع السايح آخر مستجدات العملية الانتخابية
لقاء عقيلة والسايح، 7 أكتوبر 2023. (عبدالله بليحق)
alwasat radio

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، آخر المستجدات حول العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس الأمة المكون من مجلسي نواب وشيوخ.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن السايح أكد خلال اللقاء «تسلم مفوضية الانتخابات للقوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6».

خلاف بين «النواب» و«الدولة» حول قوانين الانتخابات
والأربعاء الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قوانين الانتخابات وذلك بعد توقيعها، كما أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد يومين من إقرارها من قبل المجلس خلال جلسته التي عقدها، الإثنين، بمقره في مدينة بنغازي.

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

تكالة لعقيلة: أعمال لجنة «6+6» لاغية بعد تعديلات «النواب»
البعثة الأممية: تسلمنا نسخة من القوانين الانتخابية.. وسنقيم مدى قابليتها للتطبيق
عقيلة يصدر قوانين الانتخابات بعد توقيعها ويأمر بتسليمها إلى المفوضية
مجلس الدولة يتمسك بمخرجات «6+6» في بوزنيقة.. ويقرر حل فريقه باللجنة

تكالة يخاطب باتيلي والسايح حول قوانين الانتخابات
وقال تكالة في خطاب إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الخميس الماضي، إن «ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام».

وفي خطاب مماثل، حض تكالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، على «ضرورة التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر، والامتناع عن تنفيذ أي تشريعات مخالفة لنسخة القوانين الانتخابية الأولى الموقعة في بوزنيقة».

البعثة الأممية «ستقيم» مدى قابلية قوانين الانتخابات للتطبيق
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تسلمها مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الخميس، مرفقة بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

وجددت البعثة، في بيان، التعبير عن احترامها سيادة المؤسسات الليبية، ومبدأ الملكية الوطنية لأي حلول سياسية، مشددة على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق، بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.

وأعربت عن التزامها بالعمل مع جميع الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول وسط، بما في ذلك حول تشكيل حكومة موحدة، مشيرة إلى أنها ستجرى بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة قراءة للقوانين الانتخابية، بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان

حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان
الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية

الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية
غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030

غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»

جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
هيئة البحث عن المفقودين تنتشل 7 جثث في درنة
هيئة البحث عن المفقودين تنتشل 7 جثث في درنة
رصد 3 مخالفات خلال جولة تفتيشية داخل المحلات الغذائية في الزنتان
رصد 3 مخالفات خلال جولة تفتيشية داخل المحلات الغذائية في الزنتان
«القابضة للاتصالات»: تأثر الإنترنت بين مصراتة وطرابلس جراء قطع كابل
«القابضة للاتصالات»: تأثر الإنترنت بين مصراتة وطرابلس جراء قطع ...
بمساعدة مصرية.. «طب الطوارئ» يعلن انتشال 10 جثامين في درنة
بمساعدة مصرية.. «طب الطوارئ» يعلن انتشال 10 جثامين في درنة
عقيلة يبحث مع السايح آخر مستجدات العملية الانتخابية
عقيلة يبحث مع السايح آخر مستجدات العملية الانتخابية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
«المدار الجديد» للمعتدين على الكوابل: لا تحتوي على النحاس فلا داعي لسرقتها
«المدار الجديد» للمعتدين على الكوابل: لا تحتوي على النحاس ......
تركيب أسلاك ضغط عالٍ في البيضاء
تركيب أسلاك ضغط عالٍ في البيضاء...
الدبيبة يدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
الدبيبة يدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات ......
عقيلة يبحث مع السايح آخر مستجدات العملية الانتخابية
عقيلة يبحث مع السايح آخر مستجدات العملية الانتخابية...
بمساعدة مصرية.. «طب الطوارئ» يعلن انتشال 10 جثامين في درنة
بمساعدة مصرية.. «طب الطوارئ» يعلن انتشال 10 جثامين في درنة...
المزيد