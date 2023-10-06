البعثة الأممية: تسلمنا نسخة من القوانين الانتخابية.. وسنقيم مدى قابليتها للتطبيق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تسلمها مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مساء أمس الخميس، مرفقة بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

وجددت البعثة، في بيان اليوم الجمعة، التعبير عن احترامها سيادة المؤسسات الليبية، ومبدأ الملكية الوطنية لأي حلول سياسية، مشددة على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق، بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.

وأعربت عن التزامها بالعمل مع جميع الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول وسط، بما في ذلك حول تشكيل حكومة موحدة، مشيرة إلى أنها ستجرى بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة قراءة للقوانين الانتخابية، بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.

تباين المواقف بين مجلسي النواب والدولة

والأربعاء الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قوانين الانتخابات، وذلك بعد توقيعها. كما أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرار المجلس لها خلال جلسة الإثنين الماضي في مقره بمدينة بنغازي.

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لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.