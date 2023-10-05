داخل العدد 411: الانتخابات تطيح بتوافق «النواب والدولة».. وإدانة اعتقال البعجة

القاهرة - بوابة الوسط

نطالع داخل العدد 411 من جريدة «الوسط»، الصادر اليوم الخميس، تقريرًا مجمعًا يتصدر الصفحة الأولى، يرصد المشهد السياسي الليبي ومستقبله. التقرير جاء بعناوين «لعبة بنغ بونغ بين المجلسين تطال مسألة الإعمار.. «6+6» تطيح بالتوافق بين النواب والدولة».

التقرير يرصد «مطالب شعبية بأن تشرف حكومة موحدة على أي أموال لإعادة الإعمار حتى لا تطالها أيادي الفاسدين»، فيما يشير التقرير إلى ما قاله قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر خلال لقاء شعبي من «أن كارثة درنة ذكرتنا بالمليارات المنهوبة والزمرة السياسية الفاسدة والضحك على الشعب».

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سياسيون وحقوقيون يدينون اعتقال فتحي البعجة

ونقرأ في الصفحة الثالثة موضوعًا بعنوان «في رابع أيام احتجازه مع البشاري ودغمان.. سياسيون وحقوقيون يدينون اعتقال فتحي البعجة».

أوباري في مرمى الكوارث الطبيعية

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع تحت عنوان «انتقلت من مدن الشرق إلى مدن الجنوب.. انهيار منازل وتصدُّع مدارس.. أوباري في مرمى الكوارث الطبيعية».

وعلى الصفحة نفسها نطالع موضوعًا بعنوان «على ذمة التحقيق في تهمة فساد مالي.. الحبس لرئيسة بعثة ليبيا في بلجيكا ولوكسمبرغ احتياطيًا».

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التقرير النهائي للجنة الأممية: شبكة عسكرية واقتصادية يقودها صدام حفتر

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها موضوع بعنوان «رصد تهريب الوقود من بنغازي وغرب ليبيا.. التقرير النهائي للجنة الأممية: شبكة عسكرية واقتصادية يقودها صدام حفتر».

أيضًا نطالع في الصفحة نفسها موضوعًا بعنوان «خلال الشهر الجاري.. مجلس الأمن يبحث التجديد للبعثة الأممية والقرار 2146».

سابقة تاريخية.. كيف عزل النواب الأميركي رئيسه؟

ومن المحلي إلى الشأن العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير بعنوان «سابقة تاريخية.. كيف عزل النواب الأميركي رئيسه؟».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع مجمع تحت عنوان «السودان واليمن.. أزمة إنسانية مفتوحة وسط تقاعس دولي».

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تحذير من انتهازية الحكومتين في إعمار درنة

وفي الاقتصاد نطالع في الصفحة الثامنة موضوعًا بعنوان «باحثة في الأزمات الدولية تحذر من انتهازية الحكومتين في إعمار درنة».

وتحت عنوان «تسريب صوتي يفتح ملف الفساد في السفارات الليبية» نقرأ موضوعًا يتصدر الصفحة التاسعة.

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعًا بعنوان «دار كريسته تستضيف سحر الأناقة الإيطالية.. رسالة المعرض: ليبيا لا تزال موطنًا للسلام والفن والثقافة».

وفي صفحة الفن نتابع موضوعات متنوعة منها تقرير بعنوان «بطولة دي كابريو ويتناول صدام حضارات.. فيلم سكورسيزي الجديد يكشف جرائم قتل سكان أميركا الأصليين». أيضًا نقرأ تقريرًا بعنوان «بشعار السينما ترقص وتغني: انطلاق النسخة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي».

الهلال وأبوسليم يترقبان قرعة «الكونفدرالية» في جنوب أفريقيا

ومن الفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعًا بعنوان «الهلال وأبوسليم يترقبان قرعة «الكونفدرالية» في جنوب أفريقيا».

ونطالع في الصفحة الخامسة عشرة موضوعات منها تقرير عنوانه «27 أكتوبر.. انطلاق دورينا في ثوبه الجديد واتحاد الكرة يطلب الاستعداد».