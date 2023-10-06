تكالة لعقيلة: أعمال لجنة «6+6» لاغية بعد تعديلات «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، أن أعمال لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6» لاغية ولا تترتب عليها أي آثار، لعدم التزام مجلس النواب بمخرجاتها، ولجوئه إلى تعديلات عليها، مؤكدًا تمسك مجلس الدولة بما انتهت إليه اللجنة من نتائج في الثالث من يونيو الماضي.

جاء ذلك في خطاب من تكالة إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اطلعت «بوابة الوسط» عليه.

وقال: «نفيدكم بأن تقيد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإنفاذ مخرجات عمل لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائها في بوزنيقة بالمملكة المغربية، بتاريخ الثالث من يونيو العام 2023، وإصدارها دون إجراء أي تعديلات عليها، هو أمر واجب التنفيذ، وينأى بنا عن إي مخالفات قانونية للتعديل الدستوري الثالث عشر، الذي كان ولا يزال لدينا عليه عديد التحفظات».

مجلس النواب لم يلتزم بإنفاذ مخرجات اللجنة

وتابع تكالة: «ولما كان مجلس النواب لم يلتزم بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المذكورة ولجأ إلى إجراء تعديلات على ما قدمته، فيكون بتصرفه هذا قد حاد عن الأساس القانوني لعملية التوافق برمتها وتصبح أعمال اللجنة لاغية ولا تترتب عليها أي آثار، مثلما ينهي بتصرفه هذا دور اللجنة، ليس فقط بإعلان انتهاء مهمتها بإنجاز المطلوب، وإنما حينما جعلها ترتضي إدخال تعديلات على نسخة بوزنيقة سالفة الذكر، وهي تعلم أن مهمتها لا تخولها القيام بتصرف من هذا النوع».

واختتم: «لما تقدم، نؤكد تمسكنا التام بنتائج عمل اللجنة المشتركة (6+6) في نسختها التي انتهت إليها بتاريخ الثالث من يونيو، ولا نجيز إجراء أي تعديلات عليها تحت أي ذرائع، ونؤكد أهمية استثمار تلك الجهود والبناء عليها متضامنين، وندعو إلى ضرورة التزام جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية والمعنية بتسوية الأزمة باستئناف السير في هذه العملية، من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية واقتراح سبل تبني واعتماد إطار قانوني يكون قابلًا للتنفيذ، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة يقبل الجميع بنتائجها».

تباين المواقف بين مجلسي النواب والدولة

والأربعاء الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قوانين الانتخابات، ثم أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرار المجلس لها خلال جلسة الإثنين الماضي في مقره بمدينة بنغازي.

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وأعلن تكالة في حينه، تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة، إنها تسلمت مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، مرفقة بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس، مشيرة إلى أنها ستقيم مدى قابليتها للتطبيق.