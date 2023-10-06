  • Alwasat News
Atwasat

تكالة لعقيلة: أعمال لجنة «6+6» لاغية بعد تعديلات «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 08:44 مساء
تكالة لعقيلة: أعمال لجنة «6+6» لاغية بعد تعديلات «النواب»
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة. (أرشيفية: مجلس الدولة)
alwasat radio

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، أن أعمال لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6» لاغية ولا تترتب عليها أي آثار، لعدم التزام مجلس النواب بمخرجاتها، ولجوئه إلى تعديلات عليها، مؤكدًا تمسك مجلس الدولة بما انتهت إليه اللجنة من نتائج في الثالث من يونيو الماضي.

جاء ذلك في خطاب من تكالة إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اطلعت «بوابة الوسط» عليه.

وقال: «نفيدكم بأن تقيد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإنفاذ مخرجات عمل لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائها في بوزنيقة بالمملكة المغربية، بتاريخ الثالث من يونيو العام 2023، وإصدارها دون إجراء أي تعديلات عليها، هو أمر واجب التنفيذ، وينأى بنا عن إي مخالفات قانونية للتعديل الدستوري الثالث عشر، الذي كان ولا يزال لدينا عليه عديد التحفظات».

مجلس النواب لم يلتزم بإنفاذ مخرجات اللجنة
وتابع تكالة: «ولما كان مجلس النواب لم يلتزم بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المذكورة ولجأ إلى إجراء تعديلات على ما قدمته، فيكون بتصرفه هذا قد حاد عن الأساس القانوني لعملية التوافق برمتها وتصبح أعمال اللجنة لاغية ولا تترتب عليها أي آثار، مثلما ينهي بتصرفه هذا دور اللجنة، ليس فقط بإعلان انتهاء مهمتها بإنجاز المطلوب، وإنما حينما جعلها ترتضي إدخال تعديلات على نسخة بوزنيقة سالفة الذكر، وهي تعلم أن مهمتها لا تخولها القيام بتصرف من هذا النوع».

واختتم: «لما تقدم، نؤكد تمسكنا التام بنتائج عمل اللجنة المشتركة (6+6) في نسختها التي انتهت إليها بتاريخ الثالث من يونيو، ولا نجيز إجراء أي تعديلات عليها تحت أي ذرائع، ونؤكد أهمية استثمار تلك الجهود والبناء عليها متضامنين، وندعو إلى ضرورة التزام جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية والمعنية بتسوية الأزمة باستئناف السير في هذه العملية، من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية واقتراح سبل تبني واعتماد إطار قانوني يكون قابلًا للتنفيذ، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة يقبل الجميع بنتائجها».

تباين المواقف بين مجلسي النواب والدولة
والأربعاء الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قوانين الانتخابات، ثم أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرار المجلس لها خلال جلسة الإثنين الماضي في مقره بمدينة بنغازي.

- البعثة الأممية: تسلمنا نسخة من القوانين الانتخابية.. وسنقيم مدى قابليتها للتطبيق
داخل العدد 411: الانتخابات تطيح بتوافق «النواب والدولة»
باتيلي لعقيلة: أنتظر نسخة رسمية من قوانين الانتخابات
تكالة: لا نجيز إجراء تعديلات أخرى على مخرجات لجنة «6+6» في بوزنيقة
عقيلة يعلن تسلم قانون انتخاب الرئيس: لا يقصي أحدا.. مدنيا أو عسكريا

وأعلن تكالة في حينه، تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة، إنها تسلمت مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، مرفقة بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس، مشيرة إلى أنها ستقيم مدى قابليتها للتطبيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030

غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»

جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»
«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021

«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021
«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟

«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟
الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)

الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)
كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر
كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة

كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة
«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»

«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير

مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير
بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا

بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
خوذة افتراضية تتيح التفاعل مع فان غوخ في معرض بباريس

خوذة افتراضية تتيح التفاعل مع فان غوخ في معرض بباريس
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حكومة الوحدة» تبحث مراحل إطلاق الخدمات الإلكترونية بمشروع التحول الرقمي
«حكومة الوحدة» تبحث مراحل إطلاق الخدمات الإلكترونية بمشروع التحول...
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
مداهمة منزل لتصنيع وبيع الخمور المحلية وضبط مطلوبين في أجدابيا
مداهمة منزل لتصنيع وبيع الخمور المحلية وضبط مطلوبين في أجدابيا
تكالة لعقيلة: أعمال لجنة «6+6» لاغية بعد تعديلات «النواب»
تكالة لعقيلة: أعمال لجنة «6+6» لاغية بعد تعديلات «النواب»
مصادر لـ«بوابة الوسط»: اعتقال المهدي البرغثي في بنغازي
مصادر لـ«بوابة الوسط»: اعتقال المهدي البرغثي في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
حفتر يصل الكونغو برازافيل ويلتقي الرئيس دينيس ساسو نغيسو
حفتر يصل الكونغو برازافيل ويلتقي الرئيس دينيس ساسو نغيسو...
حكومة الوحدة الوطنية تشارك في معرض «ليفانتي» للزراعة بايطاليا
حكومة الوحدة الوطنية تشارك في معرض «ليفانتي» للزراعة ......
باتيلي يشكر الإمارات على دعمها الإنساني الضخم في درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات
باتيلي يشكر الإمارات على دعمها الإنساني الضخم في درنة ......
مصادر لـ«بوابة الوسط»: اعتقال المهدي البرغثي في بنغازي
مصادر لـ«بوابة الوسط»: اعتقال المهدي البرغثي في بنغازي...
تكالة لعقيلة: أعمال لجنة «6+6» لاغية بعد تعديلات «النواب»
تكالة لعقيلة: أعمال لجنة «6+6» لاغية بعد تعديلات «النواب»...
المزيد