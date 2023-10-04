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تكالة: لا نجيز إجراء تعديلات أخرى على مخرجات لجنة «6+6» في بوزنيقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 08:47 مساء
تكالة: لا نجيز إجراء تعديلات أخرى على مخرجات لجنة «6+6» في بوزنيقة
تكالة خلال ترأسه جلسة المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء 4 أكتوبر 2023. (المكتب الإعلامي)
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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، التي وقع عليها طرفا اللجنة 3 يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وقال تكالة، في كلمته خلال الجلسة الـ91 التي استأنفها المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اليوم الأربعاء، إن المجلس علق جلسته الماضية، لـ«النقاش اليوم حول مخرجات لجنة 6+6»، مشيرا إلى أن تلك «المخرجات جاءت بعد جهود طيبة ومضنية من التوافق بين المجلسين، وفقا ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي».

تكالة: ندعم التوافق.. ولم نتدخل في أعمال «6+6»
وأضاف: «منذ تولينا رئاسة المجلس ندعم خيار التوافق، ولم نتدخل في أعمال لجنة «6+6» باعتبار أن أعمالهم كانت نهائية، بعد أن صوتوا عليها بالإجماع في اجتماعهم المنعقد في بوزنيقة بالمملكة المغربية في 3 يونيو 2023. وقد أحيلت هذه المخرجات الموقعة من الطرفين لإصدارها وفقا لنص الفقرة الثانية «ب» من المادة 31 في التعديل الدستوري الثالث عشر».

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وأكد تكالة أن نص الفقرة «ب» من المادة 31 في التعديل الدستوري الثالث عشر هو «نص دستوري ملزم لكل السلطات المخاطبة به، وهما المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب».

تكالة يدعو إلى استئناف العملية السياسية لمعالجة القضايا الخلافية
وبناء على ذلك، قال تكالة: «نؤكد تمسكنا بنتائج عمل اللجنة في نسختها التي انتهت إليها في 3 يونيو 2023، وندعو إلى استثمار تلك الجهود والبناء عليها، ولا نجيز إجراء تعديلات أخرى تمت تحت أي ذرائع».

وأكد تكالة في ختام كلمته «ضرورة التزام جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية والمعنية بتسوية الأزمة باستئناف السير في هذه العملية من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية، واقتراح سبل الوصول إلى إطار قانوني يكون قابلا للتنفيذ، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة، يقبل الجميع بنتائجها».

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