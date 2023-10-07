بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي

انتهى فريق الترميم التابع لجمعية أوجلة للتراث من أعمال ترميم المسجد العتيق بمدينة أوجلة والذي يعد من أقدم المساجد في شمال أفريقيا، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للدراسات الخارجية.

وقال مدير جمعية أوجلة للتراث، السنوسي بن خاشن، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» صباح اليوم السبت، إن عمليات الترميم بدأت بعد الأضرار التى لحقت بالمسجد جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت العام الماضي؛ إذ استغرقت أكثر من 3 أشهر بإشراف هيئة آثار بنغازي (مكتب الآثار الواحات).

المسجد العتيق في بلدية أوجلة

يشار إلى أن المسجد العتيق في بلدية أوجلة جنوب شرق ليبيا، يعد من أقدم المساجد في شمال أفريقيا، ويعود لعهد الفتوحات الإسلامية؛ إذ يرجع بناؤه إلى العام 666 ميلادية.

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والمسجد مبني بالطين الطبيعي الأحمر قليل التماسك، والطين الأبيض المتماسك (الطفلة) إضافة إلى أنواع مختلفة من الحجارة وأخشاب وسعف النخيل وأخشاب شجرة الأثل الصحراوية، وفق مدير جمعية أوجلة للتراث الذي أشار إلى أن عمارة المسجد تجعله عرضة للانهيار بالأمطار أو أية عوامل تعرية وجوية يتعرض لها خلال كميات الأمطار التي زادت أخيرًا عن السنوات السابقة.

من أعمال ترميم مسجد أوجلة، 7 أكتوبر 2023. (جمعية أوجلة للتراث)

من أعمال ترميم مسجد أوجلة، 7 أكتوبر 2023. (جمعية أوجلة للتراث)

من أعمال ترميم مسجد أوجلة، 7 أكتوبر 2023. (جمعية أوجلة للتراث)