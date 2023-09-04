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توصية بإنشاء معملين لترميم الآثار في لبدة وشحات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 10:17 صباحا
توصية بإنشاء معملين لترميم الآثار في لبدة وشحات
الحضور في ندوة نظمتها مصلحة الآثار والسفارة الإيطالية، 30 أغسطس 2023، (الموقع الإلكتروني للمصلحة)
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أوصى خبراء في مجال الآثار بإقامة معملي ترميم في لبدة وشحات؛ لتدريب العناصر المحلية للعمل في ترميم المواقع الأثرية.

جاء ذلك في ندوة بقلعة السراي الحمراء برعاية مصلحة الآثار والسفارة الإيطالية في ليبيا، وبحضور عدد من البعثات الأثرية الإيطالية المتعاقدة مع مصلحة الآثار في مجال التعاون والتدريب الأثري لأكثر من 30 عاما، حسب بيان المصلحة على موقعها الإلكتروني.

الندوة تناولت سبل استئناف عمل البعثات الأثرية
واستعرضت الندوة أعمال البعثات الأثرية، وحلول المشكلات التي تواجها، كما أكد الحضور ضرورة دعمها ماديا بما يمكنها من الإيفاء بالتزاماتها في مناطق عملها، وحثها على استئناف أعمالها المتوقعة منذ عقد من الزمان.

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وحضر الندوة مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، والمستشار الخاص الفخري لمنظمة «يونيسكو» منير بوشناق.

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