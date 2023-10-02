«الكهرباء»: أوباري تتغذى بالتيار وإعادة تشغيل المحطة الغازية بعد قليل

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الإثنين، أن «مدينة أوباري لا تزال تتغذى بالكهرباء»، منوهة إلى أنه سيجري بعد قليل إعادة تشغيل محطة أوباري الغازية وإعادة التيار إلى منطقة المشروع الواقعة خلف المحطة.

وفي وقت سابق اليوم، أرسلت الشركة العامة للكهرباء فريقًا فنيًا من مدينة سبها لمساندة الفرق الفنية العاملة على إصلاح الأعطال بإحدى المحطات الكبرى جهد «66 ك.ف» بمحطة المشروع في مدينة أوباري، وإعادة التيار الكهربائي.

تعطل محطة توزيع في أوباري

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «العطل فقط محصور بمنطقة المشروع خلف محطة أوباري الغازية»، مطمئنة «المواطنين بأن الفرق الفنية لا تزال تعمل لإصلاح العطل وبعد قليل سيتم إعادة تشغيل المحطة وإعادة التيار الكهربائي لمنطقة المشروع أوباري».

- شركة الكهرباء ترسل فريقا من سبها للمساعدة في إصلاح محطة بأوباري

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- تضرر 3 مدارس في أوباري بسبب الأمطار الغزيرة

وبحسب الشركة العامة للكهرباء، فقد تضررت المحطة جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت على المدينة، وتسربت إلى داخل المحطة؛ حيث تواصلت أعمال الصيانة بها منذ ليل أمس الأحد؛ حيث أعلنت الشركة انقطاع التيار في مناطق ببلدية أوباري بعد تعطل المحطة.

وتسببت مياه الأمطار في انهيار أربعة منازل وإصابة سيدة، إضافة إلى أضرار لحقت بثلاث مدارس؛ حيث توقفت الدراسة بها اليوم.

تقلبات جوية

وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس الأحد، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز إن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة إلى غزيرة أحيانًا على مناطق «غات وما جاورها والجفرة وهون والفقهاء والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون»، مما يتسبب في جريان المياه في الأودية المحلية وسيول وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الفرق الفنية تعمل على إصلاح الأعطال بمحطة التوزيع في منطقة المشروع ببلدية أوباري. (الشركة العامة للكهرباء)

الفرق الفنية تعمل على إصلاح الأعطال بمحطة التوزيع في منطقة المشروع ببلدية أوباري. (الشركة العامة للكهرباء)

الفرق الفنية تعمل على إصلاح الأعطال بمحطة التوزيع في منطقة المشروع ببلدية أوباري. (الشركة العامة للكهرباء)