شركة الكهرباء ترسل فريقا من سبها للمساعدة في إصلاح محطة بأوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أرسلت الشركة العامة للكهرباء فريقا فنيا من مدينة سبها لمساندة الفرق الفنية العاملة على إصلاح الأعطال بإحدى المحطات الكبرى جهد «66 ك.ف» بمحلة المشروع في مدينة أوباري، وإعادة التيار الكهربائي.

وتضررت المحطة جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت على المدينة، حيث تواصلت أعمال الصيانة بها منذ ليل أمس الأحد. حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

انقطاع الكهرباء

وأمس الأحد، أعلنت الشركة انقطاع التيار في مناطق ببلدية أوباري بعد تعطل محطة توزيع الكهرباء جهد «66/220 ك.ف» نتيجة دخول مياه الأمطار إليها.

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وتسببت مياه الأمطار في انهيار أربعة منازل وإصابة سيدة، إضافة إلى أضرار لحقت بثلاث مدارس، حيث توقفت الدراسة بها اليوم.

تقلبات جوية

وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس الأحد، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز إن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق «غات وما جاورها والجفرة وهون والفقهاء والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون»، مما يتسبب في جريان المياه في الأودية المحلية وسيول وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

جانب من أعمال صيانة محطة توزيع كهرباء في أوباري تضررت جراء الأمطار، 2 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

معدات في المحطة تضررت جراء الأمطار، 2 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)