ضبط شخصين في واقعة سرقة وابتزاز امرأة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخصين أحدهما سلب هاتفين من إحدى السيدات وأغراضها الشخصية ومسروقات بقيمة 17 ألف دينار، وقام بابتزازها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ضُبط الشخص الآخر بحوزته أحد الهاتفين وخمور مُستوردة.

اعترافات المتهمين في واقعة السرقة ببنغازي

وأشار بيان المديرية إلى «ضبط الشخص المتهم الأول بشارع فينيسيا، وضُبط بحوزته هاتف نوع (ألترا)»، و«بين الاستدلال أنه يُدعى (س.م.س) من مواليد 1984 واعترف بما نُسب إليه وأن الهاتف الذي ضُبط بحوزته يخص الشاكية».

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كما اعترف المتهم بإخفاء هاتف آخر يخص الشاكية لدى أحد الأشخاص يُدعى (ط.ف.س) من مواليد 1988، ليجرى ضُبطه بحوزته زجاجتي خمور وأربع عُلب بيرة مُستوردة تحتوي على نسبة من الكحول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.