مديرية أمن بنغازي: ضبط مدان في قضية قتل عام 2006

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط مدان في قضية قتل عام 2006، تمكن من الهروب من السجن عام 2011 بمنطقة الصابري.

وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء التحريات اشتبهوا في شخص أثناء دورية خلال ساعة متأخرة من الليل، وجرى استيقاف سيارته، حيث بدت عليه ملامح الارتباك.

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وعقب تعميم اسمه لدى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، اتضح أنه مطلوب على ذمة قضية قتل منذ العام 2006، وتمكن من الهرب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل عام 2011، وجرى تسليمه لجهات الاختصاص.