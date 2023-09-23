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مديرية أمن بنغازي تحتجز مواطناً أساء معاملة والده وزوجته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 02:03 مساء
مديرية أمن بنغازي تحتجز مواطناً أساء معاملة والده وزوجته
المواطن المتهم بإساءة معاملة والده وزوجته وأفراد أسرته (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، إلقاء القبض على مواطن يسيء معاملة والده وزوجته وأفراد أسرته جميعهم بافتعال المشكلات، والاعتداء عليهم بالضرب، موضحة أن المتهم يُقدم على هذه الأفعال «متأثراً بتعاطيه المواد المخدرة».

وأفاد بيان صادر عن المديرية، اليوم، بأن «مركز شرطة البركة ألقي القبض على شخص من متعاطي حبوب الهلوسة، تعدي على والده وزوجته بالضرب، وأساء معاملة أفراد أسرته جميعهم».

المتهم يتعاطي مواداً مخدرة
وجاء ذلك «استجابة لشكوى تقدم بها والد المتهم إلى المركز ضد ابنه؛ كونه يتعاطى المخدرات وحبوب الهلوسة ويشرب الخمر، ومن ثم يفتعل المشكلات، ويعتدي عليه وزوجته بالضرب، ويُسيء معاملة باقي أفراد الأسرة، ويتلف محتويات المنزل»، وفق البيان.

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وضُبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض، وقطع من مادة الحشيش المخدرة، وأقراص من حبوب الهلوسة، ونُقل إلى مركز البركة. وبالاستدلال، تبين أنه يُدعى «م ص ف»، من مواليد 1989، واعترف بما نُسب إليه، وجرت إحالته إلى النيابة العامة، وذلك بعدما أصدر رئيس مركز شرطة البركة، العميد طارق نجم، تعليماته بالبحث والتحري عن المتهم المطلوب.

سلاح أبيض ومواد مخدرة ضُبطت بحوزة المتهم (مديرية أمن بنغازي)
سلاح أبيض ومواد مخدرة ضُبطت بحوزة المتهم (مديرية أمن بنغازي)
سلاح أبيض ومواد مخدرة ضُبطت بحوزة المتهم (مديرية أمن بنغازي)
سلاح أبيض ومواد مخدرة ضُبطت بحوزة المتهم (مديرية أمن بنغازي)
سلاح أبيض ومواد مخدرة ضُبطت بحوزة المتهم (مديرية أمن بنغازي)
سلاح أبيض ومواد مخدرة ضُبطت بحوزة المتهم (مديرية أمن بنغازي)
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