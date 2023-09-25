ضبط 3 أشخاص بحوزتهم خمور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، ضبط ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة في حالة سُكر بمنطقة الباجوري، وعُثر بحوزتهم على عشر زجاجات نصف لتر معبأة بخمور محلية الصنع.

وأوقفت دورية لقسم البحث الجنائي المتهمين قبل إيداعهم الحجز إلى حين إفاقتهم من السُكر، وبعدها جرى استجوابهم، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون الثلاثة بالاتجار في الخمور وتعاطيها، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

- مديرية أمن بنغازي تحتجز مواطناً أساء معاملة والده وزوجته

- مديرية أمن بنغازي: ضبط مدان في قضية قتل عام 2006

- بالصور.. مدير أمن بنغازي الجديد يتسلم مهام عمله

وأول من أمس، أوقف مركز شرطة البركة مواطنا تعدى على والده وزوجته وأفراد أسرته في بنغازي.

وضُبط المتهم بناءً على شكوى والده، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض وقطع من مادة «الحشيش» وأقراص من حبوب المخدرة.

المتهمون الذين جرى توقيفهم، 24 سبتمر 2023. (مديرية أمن بنغازي)

سيارة استخدمها المتهمون في تناقلاتهم، 24 سبتمر 2023. (مديرية أمن بنغازي)