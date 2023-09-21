نورلاند: سنقف مع الشعب الليبي في دعوته إلى حكومة موحدة تحت قيادة منتخبة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في دعوته إلى حكومة موحدة تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطيا، يمكنها خدمة الشعب.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم الخميس، أشار فيها إلى زيارته للعاصمة طرابلس رفقة قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال مايكل لانغلي ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بليبيا جون كارديناس.

وأشار إلى أن الزيارة تبرهن على أن الجهود الدبلوماسية والتنموية والعسكرية للولايات المتحدة «تركز كلها على دعم الجهود الليبية للإغاثة من الفيضانات في كامل أنحاء البلاد وتقديم المساعدة» إلى المحتاجين.

مهمة إغاثية

وعصر أمس الأربعاء، وصل الوفد الأميركي إلى طرابلس، وقال نورلاند إنه ولانغلي «سيجريان سلسلة من اللقاءات مع قادة عسكريين وسياسيين»، مضيفا: «إننا نقف مع الشعب الليبي في هذا الوقت العصيب وندعم دعواته إلى الوحدة الوطنية في أعقاب هذه المأساة»، في إشارة إلى العاصفة «دانيال» التي تسببت في دمار وأضرار واسعين شرق البلاد، خصوصا درنة.

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وأشار إلى تقديم «الولايات المتحدة إمدادات حيوية لبنغازي دعما لجهود الإغاثة من الفيضانات»، لافتا إلى أن واشنطن «ستعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين لتوفير التمويل والإمدادات الحيوية والخبراء».

والتقى المسؤولان الأميركيان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس أركان القوات التابعة للحكومة فريق أول محمد الحداد، وتناولت اللقاءات جميعها جهود التنسيق لتقديم الإغاثة للمناطق المنكوبة.