حكومة «الوحدة الوطنية»: الدبيبة يبحث مع قائد «أفريكوم» تنظيم آلية الدعم الأميركي للمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بحث مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانجلي «تنظيم آلية الدعم الأميركي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية».

وحسب بيان الحكومة، وصل الجنرال لانجلي طرابلس اليوم، لبحث تداعيات الأوضاع في درنة مع الدبيبة، بحضور المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند ورئيس أركان قوات الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد.

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وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأميركية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة». ووفق البيان «تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا».

منع فريق أممي من دخول درنة

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان ناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «السلطات الليبية» في شرق البلاد رفضت وصول فريق تابع للمنظمة الدولية إلى مدينة درنة للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد، وفق وكالة «رويترز»، التي أفادت أيضًا بأن الحكومة المكلفة من مجلس النواب طلبت من الصحفيين مغادرة المدينة، وذلك بعد يوم من تظاهرة طالبت بإسقاط البرلمان، وتوحيد البلاد.

الدبيبة وقائد أفريكوم، في لقاء بالعاصمة طرابلس، 20 سبتمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة وقائد أفريكوم، في لقاء بالعاصمة طرابلس، 20 سبتمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)