نورلاند وقائد «أفريكوم» يصلان طرابلس للقاء قادة عسكريين وسياسيين

القاهرة - بوابة الوسط

وصل قائد القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا «أفريكوم» مايكل لانغلي ومبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة طرابلس.

وقال نورلاند إنهما «سيجريان سلسلة من اللقاءات اليوم مع قادة عسكريين وسياسيين»، حسب تغريدة نقلها حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع «إكس».

مساعدات إغاثية

وتابع نورلاند: «إننا نقف مع الشعب الليبي في هذا الوقت العصيب وندعم دعواته إلى الوحدة الوطنية في أعقاب هذه المأساة»، في إشارة إلى العاصفة «دانيال» التي تسببت في دمار وأضرار واسعين شرق البلاد، خصوصا درنة.

وأضاف: «قدمت الولايات المتحدة هذا الصباح إمدادات حيوية لبنغازي دعما لجهود الإغاثة من الفيضانات، وسنواصل العمل مع الشركاء الليبيين والدوليين لتوفير التمويل والإمدادات الحيوية والخبراء لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها».

مهمة لطرد «فاغنر»

وفي 15 سبتمبر الجاري، نشرت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقريرا حول «زيارة مرتقبة لبعثة أميركية دبلوماسية وعسكرية» إلى ليبيا خلال الشهر الجاري؛ للضغط على قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر لطرد مرتزقة الشركة الروسية «فاغنر»، وتشجيعه على توحيد قواته مع «الفصائل المنافسة».

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وأشارت الجريدة الأميركية إلى انزعاج الولايات المتحدة من التحركات المتزايدة للجيش الروسي و«فاغنر» في أفريقيا، حيث توجد الشركة شبه العسكرية في ست دول بالقارة والشرق الأوسط بقوام نحو ستة آلاف مقاتل.