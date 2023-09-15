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في مهمة لطرد «فاغنر».. بعثة أميركية تزور ليبيا الشهر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 02:44 مساء
في مهمة لطرد «فاغنر».. بعثة أميركية تزور ليبيا الشهر الجاري
قطع بحرية عسكرية روسية في ميناء طرطوس السوري، (أرشيفية: وول ستريت جورنال)
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قالت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية إنه من المتوقع زيارة بعثة أميركية «دبلوماسية وعسكرية» ليبيا خلال الشهر الجاري؛ للضغط على قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، لطرد مرتزقة الشركة الروسية «فاغنر»، وتشجيعه على توحيد قواته مع «الفصائل المنافسة».

وأشارت الجريدة الأميركية إلى انزعاج الولايات المتحدة من التحركات المتزايدة للجيش الروسي و«فاغنر» في أفريقيا، حيث توجد الشركة شبه العسكرية في ست دول بالقارة والشرق الأوسط بقوام نحو ستة آلاف مقاتل.

وصرح المسؤول العسكري الأميركي السابق، كاميرون هدسون، بأن «الروس في وضع توسع عدواني، والولايات المتحدة تحاول فقط الحفاظ على وجودها في أفريقيا».

الروس طلبوا استخدام ميناء طبرق أو بنغازي
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى الاجتماع الأخير بين حفتر ونائب وزير الدفاع، يونس بك يفكوروف، في بنغازي. ونقلت عن مسؤولين ليبيين، لم تسمهم، أن الروس «طلبوا استخدام ميناء بنغازي أو ميناء طبرق في تزويد سفنهم بالوقود، وإعادة إمدادها وإصلاحها، وكلاهما يقع على بُعد أقل من 400 ميل من اليونان وإيطاليا».

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ورجحت أن يجتمع قائد القيادة الأميركية في أفريقيا مايكل لانجلي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بشكل منفصل مع حفتر، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة.

وقال محللون للجريدة الأميركية «روسيا تسعى إلى السيطرة على ممرات طاقة رئيسية كانت بمثابة بدائل لإمدادات موسكو إلى أوروبا»، ما من شأنه أن يمكن «الكرملين» من توسيع مواجهته العالمية مع الغرب.

ميناء طبرق وبنغازي
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن ميناءي بنغازي وطبرق يتمتعان بالبنية التحتية التي من شأنها أن تدعم متطلبات روسيا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت موسكو تريد مواصلة تطوير المنشآت، لتمركز الأفراد أو تخزين الذخيرة أو تخزين الإمدادات الأخرى هناك.

وأوضح المحللون أنه في حين أن طلب روسيا حقوق الرسو في شرق ليبيا لا يشكل تهديدا على الفور لأعضاء «ناتو»، فإن القلق من أن توسع موسكو وجودها هناك في النهاية. ويتابع حلف شمال الأطلسي التحركات البحرية الروسية عن كثب، بحسب الناطق باسمه ديلان وايت.

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