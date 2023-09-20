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قائد «أفريكوم» يناقش مع الحداد دور الجيش في دعم جهود الإغاثة بالمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 05:30 مساء
قائد «أفريكوم» يناقش مع الحداد دور الجيش في دعم جهود الإغاثة بالمناطق المنكوبة
اجتماع الحداد مع قائد «أفريكوم» والمبعوث الأميركي إلى ليبيا، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. (السفارة الأميركية)
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عقد رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، اليوم الخميس، اجتماعًا مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال مايكل لانغلي، لمناقشة دور الجيش الليبي في دعم جهود الإغاثة بالمناطق المنكوبة جراء الفيضانات شرق ليبيا.

وقبيل اجتماعهما عقد لانغلي اجتماعًا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة بمقر الوزارة في طرابلس، بحضور الحداد والمبعوث الأميركي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، وعدد من المسؤولين.

دور الجيش الليبي
وقال لانغلي في تصريح نشرته السفارة الأميركية عبر حسابها على منصة «إكس» عقب الاجتماع «كما يظهر رد فعل الشعب الليبي على الدمار الذي سببته العاصفة دانيال، فإن أقوى دفاع لدى ليبيا هو الوحدة».

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وأوضح لانغلي أنه ناقش مع الفريق محمد الحداد خلال الاجتماع «كيف يمكن للجيش في الشرق والغرب أن يدعم بشكل مشترك جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد».

تشكيل القوة المشتركة
وأضاف «نحن نتفق على أن الجهود الرامية إلى إعادة التوحيد العسكري، بدءًا بقوة مشتركة بين الشرق والغرب، أمر حيوي لتأمين السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب الليبي»، وذلك في إشارة إلى تجديد الدعم الأميركي لتنفيذ البند الرئيسي الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020.

اجتماع الحداد مع قائد «أفريكوم» والمبعوث الأميركي إلى ليبيا، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. (السفارة الأميركية)
اجتماع الحداد مع قائد «أفريكوم» والمبعوث الأميركي إلى ليبيا، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. (السفارة الأميركية)
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