المنفي يبحث مع نورلاند وقائد «أفريكوم» تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، وقائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر التي اجتاحتها فيضانات مدمرة ناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي ضربت شرق ليبيا الأسبوع الماضي.

واستقبل المنفي نورلاند ولانغلي في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، حيث قدم قائد «أفريكوم» تعازيه الحارة للمنفي والشعب الليبي في ضحايا درنة ومناطق الجبل الأخضر الذين قضوا جراء «دانيال»، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- نورلاند وقائد «أفريكوم» يؤكدان للمنفي دعم الولايات المتحدة جهود الإغاثة الليبية من الفيضانات

- قائد «أفريكوم» يناقش مع الحداد دور الجيش في دعم جهود الإغاثة بالمناطق المنكوبة

- السفارة الأميركية توضح رسالة واشنطن إلى القادة السياسيين الليبيين

- الدبيبة يبحث مع قائد «أفريكوم» تنظيم آلية الدعم الأميركي للمناطق المنكوبة

- نورلاند وقائد «أفريكوم» يصلان طرابلس للقاء قادة عسكريين وسياسيين

وقال المكتب الإعلامي: «اللقاء بحث تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، وتنظيم آلية الدعم الأميركي للمناطق المنكوبة، وأهمية التنسيق والتعاون مع القيادة الأميركية ومنظماتها الموجودة في ليبيا، لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في هذه المناطق، والإسهام في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة بالكامل».

وأضاف المكتب الإعلامي أن مناقشات المنفي ونورلاند ولانغلي تطرقت كذلك إلى «تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوضع الأمني الذي تعيشه دول جوار ليبيا الأفريقية، وتداعياته على أمن واستقرار ليبيا، بالإضافة لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب»، مشيرا إلى أن «المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا جدد دعمه خطوات المنفي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، والتقدم المُحرز لعمل اللجنة المالية العليا».