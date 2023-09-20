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نورلاند وقائد «أفريكوم» يؤكدان للمنفي دعم الولايات المتحدة لجهود الإغاثة الليبية من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 05:55 مساء
نورلاند وقائد «أفريكوم» يؤكدان للمنفي دعم الولايات المتحدة لجهود الإغاثة الليبية من الفيضانات
المنفي يتوسط نورلاند وقائد «أفريكوم» خلال استقبالهما في طرابلس، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. (السفارة الأميركية)
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أكد كل من قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال مايكل لانغلي، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، خلال لقائهما مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، «دعم الولايات المتحدة لجهود الإغاثة الليبية من الفيضانات» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا خلال الأسبوع الماضي.

وجاء لقاء الوفد الأميركي مع المنفي، إثر اجتماع عقده لانغلي ونورلاند مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وذلك بعد وصولهما طرابلس في وقت سابق اليوم الأربعاء.

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دعم أميركي لجهود الإغاثة الليبية
وقال لانغلي في تصريح نشرته السفارة الأميركية عبر حسابها على منصة «إكس» «خلال اجتماعنا اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي المنفي في طرابلس، كررت أنا والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير نورلاند دعم الولايات المتحدة لجهود الإغاثة الليبية من الفيضانات».

وأضاف لانغلي أنهما أكدا أيضًا للمنفي خلال اللقاء أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي في دعواته إلى الوحدة الوطنية في أعقاب المأساة التي شهدها شرق ليبيا».

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