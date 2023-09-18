المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، عزم المجلس تشكيل لجنة للتحقيق في الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، جراء العاصفة المتوسطية «دانيال».

وأشار القوي، إلى أنه سيعلن في وقت لاحق أسماء أعضاء اللجنة، وذلك في تصريح بثته قناة المسار.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن النائب العام الصديق الصور بدء التحقيقات من أجل معرفة أسباب انهيار سدّي وادي درنة، و«ملاحقة مرتكبي الجريمة»، مشيرًا إلى مساءلة السلطات المتعاقبة، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

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وقبل أسبوع، انهار سدان في مدينة درنة تحت وطأة سيول عاتية وأمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة «دانيال»، مما أطلق سيلًا ضخمًا من المياه صوب وادي نهر موسمي جاف يمر عبر وسط المدينة التي يقطنها نحو 120 ألف نسمة.