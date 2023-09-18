الأمم المتحدة تعدل إحصاءاتها للوفيات في درنة وتسجل 3958 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

عدلت الأمم المتحدة من إحصاءاتها عن عدد الوفيات في درنة جراء الفيضانات التي سببتها العاصفة «دانيال»، موضحة أن إجمالي الوفيات إلى الآن بلغ 3958 شخصا وليس 11 ألفا كما أعلنت في وقت سابق، وذلك بعد أن نفى الهلال الأحمر الليبي وصول حصيلة الوفيات إلى هذا الرقم.

وذكر تقرير محدث من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مساء الأحد، أن حصيلة الوفيات بلغت إلى الآن 3958 وفاة في ليبيا جراء الفيضانات، وذلك نقلا عن منظمة الصحة العالمية.

كما أشار التقرير المعدل إلى أن أعداد المفقودين بلغت تسعة آلاف شخص حتى الآن، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، الإثنين.

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وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح إلى «سي إن إن»: «نعتمد الأرقام التي جرى التحقق منها من قبل منظمة الصحة العالمية».

وحينما سُئل عن أسباب إعلان حصيلة خاطئة للوفيات، قال حق: «في كثير من الكوارث ينتهي الأمر بتعديل الأرقام بشكل مستمر. وهذا هو ما حدث هنا».

وأضاف: « الإجراء القياسي هو أننا نعمل مع أطراف مختلفة لمحاولة التأكد من فحص أرقامنا. عندما نقوم بهذه المراجعات فذلك لأنه يُجرى فحص أرقامنا»، موضحا أن «أرقام الوفيات متغيرة وقابلة للارتفاع أو الانخفاض».