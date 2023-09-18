  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة تعدل إحصاءاتها للوفيات في درنة وتسجل 3958 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 18 سبتمبر 2023, 12:43 مساء
الأمم المتحدة تعدل إحصاءاتها للوفيات في درنة وتسجل 3958 وفاة
عناصر من فريق الإنقاذ المالطي خلال مشاركتهم في عمليات البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 16 سبتمبر 2023. (الحماية المدنية المالطية)
alwasat radio

عدلت الأمم المتحدة من إحصاءاتها عن عدد الوفيات في درنة جراء الفيضانات التي سببتها العاصفة «دانيال»، موضحة أن إجمالي الوفيات إلى الآن بلغ 3958 شخصا وليس 11 ألفا كما أعلنت في وقت سابق، وذلك بعد أن نفى الهلال الأحمر الليبي وصول حصيلة الوفيات إلى هذا الرقم.

وذكر تقرير محدث من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مساء الأحد، أن حصيلة الوفيات بلغت إلى الآن 3958 وفاة في ليبيا جراء الفيضانات، وذلك نقلا عن منظمة الصحة العالمية.

كما أشار التقرير المعدل إلى أن أعداد المفقودين بلغت تسعة آلاف شخص حتى الآن، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، الإثنين.

«فرانس برس»: الهلال الأحمر ينفي وصول الوفيات في فيضانات درنة إلى 11 ألفا و300 شخص
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في درنة إلى 11.300 شخص
تقديرات أولية من حكومة الدبيبة: دمار كامل لـ891 مبنى جراء «دانيال» في درنة

وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح إلى «سي إن إن»: «نعتمد الأرقام التي جرى التحقق منها من قبل منظمة الصحة العالمية».

وحينما سُئل عن أسباب إعلان حصيلة خاطئة للوفيات، قال حق: «في كثير من الكوارث ينتهي الأمر بتعديل الأرقام بشكل مستمر. وهذا هو ما حدث هنا».

وأضاف: « الإجراء القياسي هو أننا نعمل مع أطراف مختلفة لمحاولة التأكد من فحص أرقامنا. عندما نقوم بهذه المراجعات فذلك لأنه يُجرى فحص أرقامنا»، موضحا أن «أرقام الوفيات متغيرة وقابلة للارتفاع أو الانخفاض».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا

قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا
السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة

السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر
العاصفة أم الإعصار: مُساءلة الطبيعة للفساد

العاصفة أم الإعصار: مُساءلة الطبيعة للفساد
كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا

كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا
رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)

رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى...
تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»

تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي

بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي

الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث

«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم

أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا

بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة

مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ناجون من طوفان درنة يروون أهوال ليلة «تسونامي» العاصفة «دانيال»
ناجون من طوفان درنة يروون أهوال ليلة «تسونامي» العاصفة «دانيال»
الأمم المتحدة تعدل إحصاءاتها للوفيات في درنة وتسجل 3958 وفاة
الأمم المتحدة تعدل إحصاءاتها للوفيات في درنة وتسجل 3958 وفاة
أطباء من طرابلس يقدمون الدعم النفسي للناجين من طوفان درنة
أطباء من طرابلس يقدمون الدعم النفسي للناجين من طوفان درنة
استقبال أول المصابين في المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة
استقبال أول المصابين في المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة
خبراء: حكومتا الدبيبة وحماد تعملان معا في درنة.. لكن الخشية من الحفاظ على الوضع السياسي الراهن
خبراء: حكومتا الدبيبة وحماد تعملان معا في درنة.. لكن الخشية من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
المزيد
جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية: 50 مصابا يتلقون العلاج في درنة
جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية: 50 مصابا يتلقون العلاج في ......
مقترح برلماني بإنشاء جهاز لإعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة جراء «دانيال»
مقترح برلماني بإنشاء جهاز لإعادة إعمار المدن والمناطق ......
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الإثنين 18 سبتمبر 2023)
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية ......
خبراء: حكومتا الدبيبة وحماد تعملان معا في درنة.. لكن الخشية من الحفاظ على الوضع السياسي الراهن
خبراء: حكومتا الدبيبة وحماد تعملان معا في درنة.. لكن الخشية ......
استقبال أول المصابين في المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة
استقبال أول المصابين في المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة...
المزيد