ناجون من طوفان درنة يروون أهوال ليلة «تسونامي» العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

لا تزال مدينة درنة المنكوبة تكابد آثار السيول المدمرة التي ضربت الشرق الليبي منذ أكثر من أسبوع، وأودت بحياة الآلاف بل ومحت أحياء بأكملها من الخارطة، لتتضح حدة مشاهد الدمار مع إزالة أكوام الركام في شوارع المدينة، وتبقى ذكريات ليلة الكارثة عالقة في أذهان الناجين من الطوفان.

ونقلت وكالتا أنباء «فرانس برس» و«رويترز» مشاهد حية مما حدث على لسان شهود عيان عاشوا أهوال ليلة استثنائية، مصحوبة بأمطار غزيرة، فتسببت بانهيار سدين في أعلى درنة، ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة، فتدفقت مياه أشبه بـ«تسونامي» جارفة معها كل ما في طريقها.



«كارثة مرت من هنا»

وتكشف مشاهد الدمار في درنة أن «كارثة مرت من هنا»، وفق وصف تقرير لوكالة «فرانس برس»، إذ رصد مراسل الوكالة جسورا مشطورة نصفين، وسيارات منقلبة وشاحنات محطمة، وأعمدة كهرباء وأشجارا مقتَلعة من جذورها، وأغراضا شخصية ممزوجة بالطين، حتى أن لون مياه البحر تحول من الأزرق إلى البني.



وعن ذكريات مأساة ليلة الكارثة، يقول المواطن محمد الزاوي (25 عاما) الذي يقطن في منزل قريب من الشاطئ في درنة لـ«فرانس برس» إنه رأى ليلة الكارثة «جرفا كبيرا من المياه يجلب معه سيارات، وأشخاصا، وأغراضا، وأناسا داخل سيارات، ثم ألقى بكل شيء في البحر».



لبناني مقيم في درنة: رأيت الموت بعيني

في حين روى لـ«فرانس برس» محمد عبدالحفيظ (50 عاما) لبناني يعيش منذ عقود في درنة، قائلا: «رأيتُ الموت بعيني لكن للعمر بقية... كنت نائما عندما شعرت أن «الدنيا» اهتزت، واعتقدت أن هزة أرضية حصلت، فخرجتُ إلى الشرفة لأرى المياه قد صعدت إلينا في الطابق الثالث».



وحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها «بوابة الوسط» أمس الأحد، ارتفعت أعداد الجثث المدفونة إلى 3283 حالة جراء العاصفة المدمرة، وفق ما أعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل. وأرسلت منظمات إغاثة دولية مساعدات طارئة جوا كما قدمت بعض الدول إمدادات ومساعدات أخرى، لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إن هناك حاجة إلى المزيد.



موجة ارتفاعها 20 مترا

أما المواطن عوض الشيخ (73 عاما) فيقول لـ«فرانس برس» إنه كان في سريره عندما بدأ يسمع صراخا من الخارج. وتابع «خرجتُ من المنزل ولم آخذ معي سوى نظارتي وهاتفي الجوال، ووجدتُ المياه تُزلزل الأبواب الحديدية في المبنى».



وحسب روايته لـ«فرانس برس»، فقد شاهد الشيخ باب منزل في المبنى يُخلع بفعل تدفق المياه، حيث يقطن الطابق الأول مع زوجته، ولديه ابنان يسكنان مع عائلتيهما في المبنى نفسه في طابقين أعلى. وصعد مع زوجته إلى الطابق الرابع. وما هي إلا دقائق، حتى بدأت المياه في الانحسار والتوجه نحو مجرى النهر القريب، بحسب قوله. لكن ذلك لم يكن نهاية الكابوس. يقول إنه بعد حوالى ثلث ساعة «صاح ابني من فوق إن موجة أخرى قادمة وهي أكبر من الأولى، ارتفاعها يبلغ نحو 20 مترا».

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