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عبدالجليل: تضاؤل آمال العثور على ناجين من ضحايا «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 03:02 مساء
عبدالجليل: تضاؤل آمال العثور على ناجين من ضحايا «دانيال»
من عمليات البحث عن المفقودين في درنة، 18 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
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قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل في تصريح هاتفي لوكالة «رويترز» إن «آمال العثور على ناجين من السيول الناجمة عن الإعصار «دانيال» تتضاءل بشدة، مؤكدا أن جهود البحث ستتواصل للعثور على أي ناجين.

وأضاف أن «الجهود تتركز حاليا على إنقاد أي ناجٍ وانتشال الجثث من تحت الحطام ومن البحر أيضا بمشاركة عديد الغطاسين وفرق الإنقاذ المتخصصة من دول أخرى».

الأمم المتحدة تعدل إحصاءاتها للوفيات في درنة وتسجل 3958 وفاة 
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وقبل أسبوع، انهار سدان في مدينة درنة تحت وطأة سيول عاتية وأمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة «دانيال»، مما أطلق سيلا ضخما من المياه صوب وادي نهر موسمي جاف يمر عبر وسط المدينة التي يقطنها نحو 120 ألف نسمة.

الأمم المتحدة عدلت إحصاءات الضحايا
وعدلت الأمم المتحدة من إحصاءاتها عن عدد الوفيات في درنة جراء الفيضانات، موضحة أن إجمالي الوفيات إلى الآن بلغ 3958 شخصا وليس 11 ألفا كما أعلنت في وقت سابق، وذلك بعد أن نفى الهلال الأحمر الليبي وصول حصيلة الوفيات إلى هذا الرقم.

وأرسلت دول غربية وعربية فرق إنقاذ ومستشفيات متنقلة، فيما ذكرت «رويترز» أن سيارات الإسعاف والشاحنات، التي تحمل الغذاء والماء والحفاضات والحشايا وغيرها من الإمدادات، سدت الطرق المؤدية إلى درنة اليوم الإثنين.

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