روسيا تنشئ مستشفى متنقلا بدرنة.. وتؤكد عمل فريق إنقاذها في أكثر المناطق صعوبة

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت فرقة الإنقاذ الروسية مستشفى متنقلاً ومعسكرًا ميدانيًا مستقلاً في مدينة درنة، لتقديم المساعدة الطبية للسكان المتضررين، وتنفيذ العمليات الطارئة.

وسلمت طائرة وزارة الطوارئ الروسية إمدادات الإغاثة، مثل الخيام والبطانيات ومحطات الطاقة المحمولة وأنظمة الإضاءة اللازمة لدعم المتضررين من الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال»، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية اليوم الأحد.

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الطوارئ شروع رجال الإنقاذ الروس بالعمل في أكثر المناطق المنكوبة صعوبة في ليبيا. وقالت إن «موظفي مركز عمليات الإنقاذ الذي يتعامل مع المخاطر ذات الطبيعة الخاصة، يساندون رجال الإنقاذ المحليين في مجالات العمل التي تتطلب معدات خاصة واحترافية كبيرة، حيث يقوم رجال الإنقاذ الروس بنزح المياه من الأماكن التي غمرتها الفيضانات ويبحثون عن جثث القتلى، كما تقوم وزارة الطوارئ الروسية بتطهير الساحل».

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فريق إنقاذ روسي قوامه 50 فردًا يصل ليبيا

وأول أمس السبت، وصل أول فريق إنقاذ روسي قوامه 50 فردًا إلى ليبيا، وتوجه إلى مدينة درنة المنكوبة وشرع بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررًا. وذكرت الوزارة أن الفريق مجهز بكافة المعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، بما فيها الزوارق ومعدات الغوص، والكلاب المدربة.

وأكد نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف لقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، خلال استقباله في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، اليوم الأحد، سعي موسكو لدعم المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال» شرق ليبيا.