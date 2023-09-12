بوتين يبدي للمنفي استعداد روسيا مساعدة ليبيا لمواجهة آثار «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة إلى ليبيا، لمواجهة آثار السيول المدمرة التي ضربت مناطق شرق ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي للمنفي بأن رئيس المجلس الرئاسي تلقى، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية من الرئيس الروسي، الذي أعرب عن تعازيه بضحايا إعصار «دانيال» والفيضانات التي اجتاحت مناطق ليبية مختلفة.

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وجاء في نص برقية التعزية: «سيادة الرئيس المحترم، تقبلوا تعازينا الصادقة بالضحايا والدمار الكبير، الذي خلفه الإعصار والفيضانات شمال شرق بلادكم، نعرب عن المواساة والدعم لذوي الضحايا، نشارك الشعب الليبي الصديق الألم والحزن، وبالطبع مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة».

وأعلنت عدد من الدول العربية والغربية على رأسها مصر والإمارات وقطر والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وفرنسا، تضامنها مع ليبيا في مواجهة التداعيات المدمرة للعاصفة «دانيال».