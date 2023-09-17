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مع تشغيل المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة.. ماكرون يخاطب الليبيين باللغة العربية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 17 سبتمبر 2023, 09:08 مساء
مع تشغيل المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة.. ماكرون يخاطب الليبيين باللغة العربية
موقع المستشفى الميداني الفرنسي في درنة. (حسابا ماكرون على إكس)
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عشية الأحد، بدء تشغيل المستشفى الميداني بمدينة درنة المنكوبة شرق ليبيا، مؤكدًا أن «المنقذين ورجال الإطفاء الفرنسيين يعملون إلى جانبكم».

وخاطب ماكرون الشعب الليبي باللغة العربية عبر حسابه بمنصة «إكس» (تويتر سابقًا)، معبرًا عن تضامن فرنسا معهم في المحنة التي تعرضت لها مناطق شرق ليبيا من سيول وفيضانات مدمرة جراء العاصفة «دانيال» ما أودى بحياة الآلاف.

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ويختص المستشفى الميداني الفرنسي في تقديم الرعاية الطارئة وإجراء عمليات جراحية ويتضمن جناحًا للولادة، مع وجود عدة آلاف من الجرحى.

وأعلنت السفارة الفرنسية في ليبيا إنشاء مستشفى ميداني يشغله 50 موظفًا يمكنه استقبال ما يقارب من 100 مريض يوميًا، هذا بالإضافة إلى فتح عدة جسور جوية مع ليبيا لتصل المساعدات بشكل يومي.

إنزال مكونات المستشفى الميداني الفرنسي في درنة. (حسابا ماكرون على إكس)
إنزال مكونات المستشفى الميداني الفرنسي في درنة. (حسابا ماكرون على إكس)
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