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المنفي يطالب بدور فني ورقابي للأمم المتحدة على جهود تعافي المدن المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 08:40 مساء
المنفي يطالب بدور فني ورقابي للأمم المتحدة على جهود تعافي المدن المنكوبة
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، الأحد 17 سبتمبر 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بدور فني ورقابي مصاحب للأمم المتحدة على عمل اللجنة المالية العليا وجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة، لتعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة.

جاء ذلك خلال استقباله بطرابلس الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، حيث اتفقا على «ضرورة تعزيز عمل اللجنة المالية العليا وتطويرها بما يستجيب لجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة».

- باتيلي يقترح إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة

المنفي وباتيلي يطرحان إنشاء مؤسسة موحدة مختصة بالمدن المنكوبة
وأضاف المنفي، في بيان، أن اللقاء شهد طرح إنشاء مؤسسة موحدة مختصة بالمدن المنكوبة، يحظى أعضاؤها بالخبرة والقدرة والسمعة الطيبة وثقة سكانها، وذلك تأكيدًا على أهمية وحدة المؤسسات في التعامل مع الكارثة.

من جانبه، شدد باتيلي على أهمية تكثيف جهود الإغاثة «بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة»، مع ضرورة مراعاة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد أثناء عملية التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدًا الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الوطنية للاستجابة بفعالية لجميع التحديات التي تواجه الأمة، حسب تغريدات عبر حسابه على موقع «إكس».

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