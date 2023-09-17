باتيلي يقترح إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وإعادة إعمار المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، وتحديد الأولويات وضمان المساءلة، مجددًا في الوقت نفسه دعمه للجنة المالية العليا.

باتيلي يطلع المنفي على ملاحظاته بعد زيارة درنة

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم، حيث أطلعه على بعض الملاحظات من زيارته إلى درنة أمس، مشيدًا بصمود وتماسك الشعب الليبي، حسب تغريدات عبر حسابه على موقع «إكس».

وأعرب باتيلي خلال اللقاء عن «تعازيه الحارة بالنيابة عن الأمم المتحدة في الكارثة الأخيرة في درنة والمناطق الأخرى المتضررة».

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باتيلي يشدد على أهمية تكثيف جهود الإغاثة «بطريقة موحدة ومنسقة وشفافة»

وشدد المبعوث الأممي على أهمية تكثيف جهود الإغاثة «بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة»، مع ضرورة مراعاة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد أثناء عملية التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدًا الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الوطنية للاستجابة بفعالية لجميع التحديات التي تواجه الأمة.

وزار باتيلي، أمس السبت، مدينة درنة المتضررة جراء العاصفة رفقة نائبته منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، وعدد من مسؤولي البعثة. وتحدث في تغريدة على حسابه بموقع «إكس» عن «مشاهد تدمي القلب» عاينها في المدينة.

اعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن الأزمة التي خلَّفتها العاصفة «دانيال» المتوسطية، التي ضربت الشرق الليبي قبل أسبوع، «تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، وتتجاوز السياسة والحدود»، وفق تعبيره.