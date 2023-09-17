  • Alwasat News
Atwasat

باتيلي يقترح إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 07:44 مساء
باتيلي يقترح إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، الأحد 17 سبتمبر 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
alwasat radio

اقترح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وإعادة إعمار المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، وتحديد الأولويات وضمان المساءلة، مجددًا في الوقت نفسه دعمه للجنة المالية العليا.

باتيلي يطلع المنفي على ملاحظاته بعد زيارة درنة
جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم، حيث أطلعه على بعض الملاحظات من زيارته إلى درنة أمس، مشيدًا بصمود وتماسك الشعب الليبي، حسب تغريدات عبر حسابه على موقع «إكس».

وأعرب باتيلي خلال اللقاء عن «تعازيه الحارة بالنيابة عن الأمم المتحدة في الكارثة الأخيرة في درنة والمناطق الأخرى المتضررة».

- بعد زيارته درنة.. باتيلي: أزمة «دانيال» تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها

باتيلي يشدد على أهمية تكثيف جهود الإغاثة «بطريقة موحدة ومنسقة وشفافة»
وشدد المبعوث الأممي على أهمية تكثيف جهود الإغاثة «بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة»، مع ضرورة مراعاة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد أثناء عملية التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدًا الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الوطنية للاستجابة بفعالية لجميع التحديات التي تواجه الأمة.

وزار باتيلي، أمس السبت، مدينة درنة المتضررة جراء العاصفة رفقة نائبته منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، وعدد من مسؤولي البعثة. وتحدث في تغريدة على حسابه بموقع «إكس» عن «مشاهد تدمي القلب» عاينها في المدينة.

اعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن الأزمة التي خلَّفتها العاصفة «دانيال» المتوسطية، التي ضربت الشرق الليبي قبل أسبوع، «تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، وتتجاوز السياسة والحدود»، وفق تعبيره.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)

رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى...
تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»

تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي

بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي

الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث

«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم

أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا

بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة

مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عودة 94% من خدمات الاتصالات للمناطق المتضررة في شرق ليبيا
عودة 94% من خدمات الاتصالات للمناطق المتضررة في شرق ليبيا
صربيا وهولندا والبرلمان الأوروبي تعزي ليبيا في ضحايا «دانيال»
صربيا وهولندا والبرلمان الأوروبي تعزي ليبيا في ضحايا «دانيال»
انطلاق قافلة إغاثة من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا إلى الجبل الأخضر
انطلاق قافلة إغاثة من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا إلى الجبل ...
باتيلي يقترح إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة
باتيلي يقترح إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود إعادة إعمار ...
اجتماع طارئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة آثار العاصفة «دانيال»
اجتماع طارئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة آثار العاصفة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
المزيد
المنفي يطالب بدور فني ورقابي للأمم المتحدة على جهود تعافي المدن المنكوبة
المنفي يطالب بدور فني ورقابي للأمم المتحدة على جهود تعافي ......
نائب وزير الدفاع الروسي يؤكد لحفتر سعي موسكو لدعم المناطق المتضررة من «دانيال»
نائب وزير الدفاع الروسي يؤكد لحفتر سعي موسكو لدعم المناطق ......
الحويج يكلف جهاز الحرس البلدي بقفل المحال التجارية المتلاعبة بالأسعار
الحويج يكلف جهاز الحرس البلدي بقفل المحال التجارية المتلاعبة......
اجتماع طارئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة آثار العاصفة «دانيال»
اجتماع طارئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة آثار العاصفة......
باتيلي يقترح إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة
باتيلي يقترح إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود إعادة إعمار ......
المزيد