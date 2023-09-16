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بعد زيارته درنة.. باتيلي: أزمة «دانيال» تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 10:54 مساء
بعد زيارته درنة.. باتيلي: أزمة «دانيال» تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها
أسامة حماد يستقبل باتيلي في درنة، 16 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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اعتبر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أن الأزمة التي خلفتها العاصفة «دانيال» المتوسطية التي ضربت الشرق الليبي قبل أسبوع، «تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، ووتجاوز السياسة والحدود»، وفق تعبيره.

وزار باتيلي، اليوم السبت، مدينة درنة المتضررة جراء العاصفة، رفقة نائبته منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، وعدد من مسؤولي البعثة، وتحدث في في تغريدة على حسابه بموقع «إكس» عن «مشاهد تدمي القلب» عاينها في المدينة.

وقال المبعوث الأممي: «غادرت درنة مساء اليوم بقلب حزين، بعد أن عاينتُ الدمار الذي خلفته الفيضانات في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. إنها مشاهد تدمي القلب نظرًا لحجم الكارثة التي شاهدتها عن قرب. إن هذه الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، وتتجاوز السياسة والحدود».

وأشارت البعثة الأممية عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى تعاون الأمم المتحدة بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين، فيما يجري فريقًا أمميًا مزيدًا من التقييم للوضع لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى.

حماد في استقبال باتيلي بدرنة
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بيان، إن رئيسها أسامة حماد كان في استقبال باتيلي خلال زيارته درنة حيث استقبله في جولة في المدينة.

وونقل البيان عن حماد قوله إن حكومته «هي أول من استجابت للعاصفة المتوسطية حتى قبل وقوعها، واتخذت إجراءات سريعة وحاسمة، وشكلت غرفًا للطوارئ، وقامت بمساندة القوات المسلحة».

وأضاف حماد أن حكومته ساهمت في «وصول فرق الإنقاذ والإغاثة حتى قبل وقوعها، وقامت بمساندة القوات المسلحة»، موضحًا أن «وزارة الصحة تعمل على تقديم الخدمات الصحية كافة، وتعمل مع النائب العام على ضمان الإجراءات القانونية للضحايا والمفقودين والعائلات التي تركت منازلها».

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الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولًا
وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

وعلى الرغم من مرور أسبوع على الكارثة، غير أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قال، أمس الجمعة، إن حجمها ما زال مجهولًا.

وأضاف غريفيث متحدثًا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحفي في جنيف: «أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة»، مضيفًا «لم نتوصل إلى ذلك بعد. لا نعرف ذلك»، مضيفًا أن «مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال».

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، وكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرًا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق الوكالة الفرنسية.

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