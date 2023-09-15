موظفو الأمم المتحدة في ليبيا يؤدون صلاة الغائب على ضحايا «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أدى موظفو الأمم المتحدة في ليبيا يتقدمهم الممثل الخاص للأمين العام رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبدالله باتيلي، صلاة الغائب على أرواح الذين فقدوا جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي مطلع الأسبوع الجاري مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وقالت البعثة في بيان مقتضب، إن موظفيها يشاطرون الشعب الليبي الأحزان في ضوء هول المصاب في الشرق وتحديدًا في مدينة درنة، وأوضحت أن موظفيها أدوا صلاة الغائب على أرواح الذين فقدوا في درنة ومختلف مناطق الشرق الليبي، بمن فيهم عدد من أسر وأقارب زملائهم في العمل.

وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

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الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولا

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولًا

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الجمعة، إن حجم الكارثة في ليبيا الناتجة عن انهيار سدين وجسور بتأثير من عاصفة «دانيال»، ما زال مجهولًا.

وتابع غريفيث متحدثًا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحفي في جنيف، «أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم» الكارثة، مضيفًا «لم نتوصل إلى ذلك بعد. لا نعرف ذلك»، مضيفًا أن «مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطة المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرًا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق وكالة «فرانس برس».