بالصور.. وصول طائرة مساعدات رومانية إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت طائرة رومانية، محملة بمواد طبية ومساعدات إنسانية، إلى مدن ومناطق شرق ليبيا إثر تداعيات العاصفة «دانيال» والفيضانات التي خلفت آلاف الوفيات والجرحى.

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة

واستقبل الطائرة في مطار بنينا كل من وزير الخارجية المكلف من مجلس النواب عبدالهادي الحويج، ووزير الدفاع احميد حومة، ووزيرالاستثمار علي السعيدي، وفق بيان صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب. وأعلنت الأمم المتحدة، منذ ساعات، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة إلى 11.300 وفاة، وذلك على وقع «دانيال» المدمرة.

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وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 10.100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بالمدينة المنكوبة، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس». وأوضحت الأمم المتحدة، في تحديث جديد، أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

طائرة المساعدات الرومانية في مطار بنينا، 17 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

طائرة المساعدات الرومانية في مطار بنينا، 17 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

طائرة المساعدات الرومانية في مطار بنينا، 17 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

طاقم طائرة المساعدات الرومانية في مطار بنينا، 17 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)