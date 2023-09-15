بعثة الهلال الأحمر الكويتي في درنة: الفرق الليبية تنقصها الأجهزة والمعدات الحديثة

القاهرة - بوابة الوسط

وصف رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي إلى ليبيا، مساعد العنزي، الوضع في درنة بـ«الكارثة» بعدما تسببت العاصفة «دانيال» في دمار واسع بالمدينة، موضحا أن الفرق التي أرسلتها السلطات الليبية تنقصها الأجهزة والمعدات الحديثة.

وقال العنزي، عقب وصول البعثة درنة أمس الخميس، إن المدينة تشهد «حالة مأساوية تفوق الوصف»، مؤكدا أن جهود الإنقاذ ومساعدة المتضررين الحالية ليست بالهينة، ويجب تضافر الجهود والمسارعة في تقديم المساعدة والإنقاذ للأشقاء الليبيين، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

حجم الدمار هائل

وحسب شهادته، فإن حجم الدمار هائل، والعاصفة تسببت في «قتل وإصابة وتشريد الآلاف من الليبيين». وأوضح العنزي أن عمليات انتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني التي جرفتها السيول تواجه صعوبة شديدة، مضيفا أن الفرق التي أرسلتها السلطات الليبية تنقصها الأجهزة والمعدات الحديثة للقيام بذلك.

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وقال إن عدد ضحايا كارثة السيول تجاوز سبعة آلاف قتيل، علاوة على الآلاف من المصابين والمفقودين، لافتا إلى التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الليبي من أجل توزيع المساعدات الكويتية التي وصلت ليبيا على متن طائرتين أمس واليوم، ضمن جسر جوي كويتي، وتشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيما وقوارب إنقاذ للمتضررين من تداعيات الكارثة.

وصول طائرة إغاثة ثانية

وحطت طائرة إغاثة كويتية ثانية في مطار بنينا بمدينة بنغازي، محملة بـ41 طنا من المساعدات العاجلة لمتضرري «دانيال».

بينما حملت طائرة الإغاثة الأولى 40 طنا من مواد الإغاثة الطبية وقوارب إنقاذ برفقة بعثة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، برئاسة العنزي.