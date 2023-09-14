حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رؤيتها للأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة «أبومنصور ووادي درنة» خلال العاصفة «دانيال»، الذي أدى إلى اندفاع السيول في مدينة درنة، مخلفة دمارا وأضرارا واسعين، لافتة إلى وجود عيوب إنشائية في سد أبومنصور، الأكبر بين الاثنين، تتمثل في هبوط بنحو متر كامل وأيضا تشققات، وهي أسباب أدت أيضا إلى تسريع انهياره.

وأوضحت الإدارة أن الهطول السنوي للأمطار في درنة هو 250 ملليمترا شرقها، و500 ملليمتر في غربها، وموجة العاصفة «دانيال» تسببت في هطول 170 ملليمترا شرقا و414 ملليمترا غربا في يوم واحد، حسب ما جاء في اجتماع الحكومة اليوم الخميس، الذي بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

تسلسل زمني للأحداث

وفي الثانية من ليل الأحد/الإثنين، ارتفعت المياه في سد أبومنصور، وهو الأكبر بين السدين، ووصلت إلى مستوى المفيض ثم إلى قمة السد؛ لأن الكميات الواردة كانت أكبر بكثير من الخارجة منه، وفق الإدارة.

وتابعت الإدارة: «سعة خزان سد أبومنصور 22 مليون متر مكعب، ومياه الموجة كانت بأرقام فلكية.. وصلت إلى 50 مليون متر مكعب، بمعدل 1200 متر مكعب في الثانية، بينما مفيض السد يتحمل 170 مترا مكعبا في الثانية فقط».

المياه اندفعت كالقنبلة

وأفادت إدارة السدود: «بالتالي عبرت المياه من فوق السد، والسدود الركماية تتحمل الهبوط، لكن عندما تمر المياه فوقها يعني ذلك أنها أصبحت ميتة سريريا، أي يصير لها انجراف»، مشيرة إلى أنه «بعدما عبرت المياه من فوق السد صار جسمه يتآكل مع مرور الوقت، حتى انهار تماما».

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كما لفتت إلى أن مياه السيول بعد ذلك «اندفعت كالقنبلة نحو سد وادي درنة الصغير، الذي لا يبعد سوى 12 كيلومترا فقط من سد أبومنصور، وأزالته تماما حتى أنه لم يبق له أثر».

«حينها وقعت الكارثة في المدينة، فمياه السد التي اندفعت بسرعة كبيرة للغاية في مجرى وادي درنة بدأت في المفيض يمينا ويسارا، وبمساحة 100 متر مربع، متسببة في تدمير البيوت والمنازل»، وفق الإدارة.