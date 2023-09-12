برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنًا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أضاء برج خليفة في دبي اليوم الثلاثاء بعلم ليبيا، تضامنًا مع الشعب الليبي، جراء الفيضانات التي أصابت شرق البلاد، وخلفت خسائر بشرية ومادية هائلة.

وعرض برج خليفة على واجهته رسالة كتب فيه: «من أهل الإمارات إلى ليبيا وشعبها الشقيق: قلوبنا وعقولنا معكم، اللهم احفظ ليبيا وشعبها».

كما علق حساب البرج على «فيسبوك»: «نضيء برج خليفة ‏تضامنًا مع الشعب الليبي الشقيق على أثر الفيضانات التي أصابت البلاد. سائلين الله تعالى أن يجبر مصابهم، ويعوضهم خيراً».

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وعبّرت عدة جهات دولية وإقليمية على طريقتها الخاصة عن تضامنها مع مصاب ليبيا الجلل، حيث نشر ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين رسالة تعزية ومواساة على مواقع التواصل لأسر الضحايا، فيما أعلنت وزارة الأوقاف المصرية توجيه جميع مساجدها بإقامة صلاة الغائب يوم الجمعة المقبل على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب.