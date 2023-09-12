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ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 02:32 مساء
ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
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تقدم الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، ببرقية مواساة لضحايا ومصابي العاصفة «دانيال» التي ضربت ليبيا، الأحد الماضي، وسقط على إثرها عشرات الضحايا وآلاف المفقودين والمصابين.

تعازي ريال مدريد إلى الليبيين
وجاءت برقية نادي ريال مدريد، كالتالي: «يود نادي ريال مدريد لكرة القدم، ورئيس النادي ومجلس إدارته، أن يعربوا عن عميق تعاطفهم مع ضحايا الفيضانات في ليبيا». وأضافت: «ويود نادينا أن يرسل تعازيه ومواساته لأسر المتوفين ولجميع الشعب الليبي». واختتمت البرقية «نعرب عن دعمنا وتضامننا الكامل للأشخاص والأسر المتضررة».

أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا
ولقي 2000 شخص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤول الإثنين، بعدما اجتاحت العاصفة «دانيال» البحر المتوسط، وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.

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