مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، دقيقة صمت حدادًا على أروح ضحايا فيضانات ليبيا وزلزال المغرب.

وصول بعض المساعدات الإنسانية من مصر وتركيا

يستمر وصول قوافل الإغاثة المقدمة من الليبيين في مناطق غرب وجنوب ليبيا لليوم الثاني لتقديم الدعم الطبي والمساندة إلى أهالي وسكان مدينة درنة والمناطق المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال»، فيما لا تزال عمليات إحصاء الخسائر في مراحلها الأولى من قبل الجهات المختصة التي تحاول الوصول إلى وسط المدينة الذي أغرقته المياه.

وبدأت منذ صباح اليوم وصول أول دفعات المساعدات الدولية من مصر وتركيا، حيث حطت طائرات عسكرية من البلدين في مطار بنغازي محمَّلة بمواد إغاثة وأطقم فنية مختصة في عملية البحث والإنقاذ مجهزة بالمعدات اللازمة استعدادًا لانتقالهم إلى مناطق العمليات.

أكدت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تنسِّق عن قرب مع الأمم المتحدة ومع الشركاء المحليين في ليبيا من أجل دعم استجابة السلطات للكارثة الطبيعية التي خلَّفتها العاصفة «دانيال» في مناطق شرق ليبيا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مؤكدة أن «المملكة المتحدة تنسق عن قرب مع الأمم المتحدة ومع الشركاء على الأرض في استجابتها لهذه الكارثة».