برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعازي ومواساة لأسر ضحايا العاصفة «دانيال» التي ضربت ليبيا، وأسفرت عن آلاف الوفيات والإصابات المفقودين.

وقال المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز، عبر حسابه على موقع «إكس»: «يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا فيضانات ليبيا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين».

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وأسفرت الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة وحدها عن مقتل أكثر من 2300 شخص، وحوالي 7000 جريح، وأكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، عن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي.